Росіяни вбили танком 20 своїх солдатів: окупант ниє про втрати

Загарбник жаліється матері на своїх командирів. Він заявив, що через їхні накази росіяни вмирають ще більше.

Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Вони опублікували розмову росіянина з матір'ю.

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"Пацанів покришили нормально. Приїхав з Ярославля третій батальйон до нас на підсилення й 20 людей вбило. Я не поранений, нема і подряпини. Стою дивлюся на х*хлів у той бік. І то це наш так вистрелив і 20 пацанів вбив. Командування тут таке – тварюки. Своїх вбивають", – сказав росіянин.

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Окупанта, телефонну розмову якого зафіксували, звати Олексій. Мати запитує, чи він захоче далі воювати. Проте той не хоче відповідати й говорить, що також тепер командир.

Втрати більші від своїх, ніж від х*хлів. Тут все серйозно, мамо, – сказав загарбник.

Мати ворога обурилася, що тепер війна прийшла й до російських міст.

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