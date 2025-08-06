Росія продовжує атакувати Україну і тероризувати мирне населення. Вранці 6 серпня ворожі війська завдали ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району.

Внаслідок цього загинули чоловік та жінка, поранено 12 осіб, серед них – щонайменше 2 дитини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Запоріжжя та поліцію Запорізької області.

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Які наслідки російської атаки на Запорізьку область?

Вранці 6 серпня в проміжку з 05:55 по 06:10 росіяни завдали ударів чотирма ФАБами по Запорізькому району, два з них влучили по базі відпочинку. До лікарні доправлено щонайменше 5 людей в тяжкому та середньому станах. Кількість постраждалих наразі уточнюється.

Наслідки атаки на базу відпочинку: відео Запорізької ОВА

Рятувальники транспортували травмованих і передали бригадам екстреної медичної допомоги. Вони також провели евакуацію відпочивальників з осередків небезпеки.

Росіяни атакували Запорізьку область / Фото ДСНС Запоріжжя

Надзвичайники ліквідовують загоряння надвірної споруди, автомобілів та п’яти осередків горіння відкритої території. Внаслідок атаки пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку.

На місці події працюють усі екстрені служби. За фактами воєнного злочину слідчі поліції та СБУ відкрили кримінальні провадження.

Зазначимо, що росіяни невпинно атакують Запоріжжя. За минулу добу вони 567 разів обстріляли 16 населених пунктів області різними засобами ураження. Зокрема, скинули 6 авіабомб по Зарічному, Гуляйполю, Малинівці, Ольгівському та Новоандріївці.