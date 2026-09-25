Як повідомляє глава Київської ОВА Тимур Ткаченко, вогонь поширився на площу понад 300 квадратних метрів.

Наслідки ворожої атаки

Під прицілом ворога опинився Іванківський ліцей №2, що у Вишгородському районі. Над ліквідацією займання оперативно почали працювати підрозділи рятувальників.

На щастя, під час удару дітей у приміщенні освітнього закладу вже не було. За даними ОВА, обійшлося без постраждалих.

Загалом у цьому ліцеї здобували освіту близько 1100 учнів.

Немає слів. До ударів по цивільних об'єктах росіяни додають терор громадської інфраструктури – б'ють по школах, де навчаються діти.

– наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, також цього дня агресор двічі вдарив по цивільному продовольчому складу логістичного партнера мережі McDonald's у Броварському районі. Після повторної атаки на об'єкті спалахнула пожежа, внаслідок якої склад із продуктами повністю вигорів.

До того ж тривали й ворожі атаки по Києву. Внаслідок численних ударів відомо про понад півсотні постраждалих та сімох загиблих. Серед жертв – 14-річний громадянин Ізраїлю.