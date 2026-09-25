Росія атакувала ліцей на Київщині: спалахнула масштабна пожежа

Російські війська увечері 25 вересня завдали удару безпілотником по навчальному закладу на Київщині. Внаслідок ворожої атаки будівлю охопила масштабна пожежа, яку приборкують рятувальники.

Як повідомляє глава Київської ОВА Тимур Ткаченко, вогонь поширився на площу понад 300 квадратних метрів.

Наслідки ворожої атаки

Під прицілом ворога опинився Іванківський ліцей №2, що у Вишгородському районі. Над ліквідацією займання оперативно почали працювати підрозділи рятувальників.

На щастя, під час удару дітей у приміщенні освітнього закладу вже не було. За даними ОВА, обійшлося без постраждалих.

Загалом у цьому ліцеї здобували освіту близько 1100 учнів.

Немає слів. До ударів по цивільних об'єктах росіяни додають терор громадської інфраструктури – б'ють по школах, де навчаються діти.

– наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, також цього дня агресор двічі вдарив по цивільному продовольчому складу логістичного партнера мережі McDonald's у Броварському районі. Після повторної атаки на об'єкті спалахнула пожежа, внаслідок якої склад із продуктами повністю вигорів.

До того ж тривали й ворожі атаки по Києву. Внаслідок численних ударів відомо про понад півсотні постраждалих та сімох загиблих. Серед жертв – 14-річний громадянин Ізраїлю.