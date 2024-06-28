Росіяни вдарили "Іскандером" по Одещині: наслідки атаки
28 червня 2024, 14:17Читать новость на русском
Джерело:Сили оборони Півдня
Російські війська завдали удару балістикою, імовірно "Іскандер-М", по Одещині. Як наслідок, зафіксовано загоряння пшеничного поля.
Про це повідомило комадування Сил оборони Півдня. Зазначають, що на місці триває ліквідація пожежі.
Дивіться також Ціль не долетіла: росіяни хотіли атакувати Одещину керованою ракетою
Сьогодні вдень ворог завдав удар балістистичною ракетою, імовірно "Іскандер-М" із касетним зарядом, по Одещині. Внаслідок влучання зайнялось пшеничне поле. Пожежу ліквідовують,
– ідеться у повідомленні.
Наразі інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки унаслідок займання уточнюють.