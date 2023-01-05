Росіяни вдарили по будинку в центрі Херсона: загинув 20-річний хлопець

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України. Окупанти влучили у будинок у центрі Херсона. На жаль, внаслідок цього загинув 20-річний хлопець.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Високопосадовець зазначив, що влучання сталося близько 11:20.

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Окупанти цинічно обстріляли центр Херсона

Це вже не вперше ворог атакує центральну частину міста. Цього разу, зазначив об 11:21 глава ОВА, окупанти також влучили у будинок, розташований у центрі Херсона.

На момент влучання у ньому перебував 20-річний хлопець. На жаль, він отримав травми, несумісні з життям.

Пресофіцер комендатури міста Херсон Дмитро Плетенчук під час телемарафону поділився додатковою інформацією. За його словами, окупанти також обстріляли пожежну частину. Що стосується самих атак, то їх ворог здійснює з Лівобережної частини, яка тимчасово під окупацією.

За словами Плетенчука, тактична група "Грім", до якої він входить, продовжує свою роботу. Захисники займаються знешкодженням ворожих цілей. Тих, якими окупанти й атакують Херсон. Він підкреслив, що повністю уникнути обстрілів міста не вдасться доти, поки ворога не виб'ють повністю.

Зауважимо, що зранку окупанти обстріляли Чорнобаївку та Комишани. Як повідомив Янушевич, пошкоджень зазнали будинки, автомобілі, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач і газопровід.

Наслідки обстрілу росіянами Чорнобаївки: дивіться відео

Окупанти вкрили села масованим артилерійським вогнем. Знову гатили винятково по цивільній інфраструктурі та мирних людях,

– наголосив він.

Глава ОВА додав, що постраждали від рук ворога четверо людей. У них осколкові поранення середньої тяжкості. Одній людині медичну допомогу надавали на місці, а решті трьом – у лікарнях Херсона.

Наслідки обстрілів Херсонщини 4 січня

Відомо, що упродовж 4 січня російські військові 41 раз обстрілювали Херсонщину. Били по ній з артилерії, РСЗВ, мінометів, а також танків.

Щодо самого Херсона, то його атакували 9 разів. Вороги відкривали вогонь по житлових кварталах міста. Зафіксовано влучання у приватні та багатоквартирні будинки.

Що стосується постраждалих, то за минулу добу від рук ворога поранень зазнали троє людей. Травми у них різного ступеня тяжкості.

Зауважимо, що 3 січня на Херсонщині загинуло двоє чоловіків на виїзді з Малої Олександрівки Бериславського району. Автівка з ними наїхала на вибухівку. Також в ОВА зазначили, що з ними був ще один чоловік, котрий зазнав поранень. За його життя борються медики. Що стосується загальної кількості поранених за 3 січня, то їх 5 людей.