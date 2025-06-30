Росіяни вдарили поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі

Росіяни за допомогою БпЛА завдали удару поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ. На жаль, відомо про поранених серед цивільного населення, які перебували поруч.

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Які наслідки удару

Росіяни у понеділок, 30 червня, вдарили поряд з будівлею одного з районних ТЦК та СП. Завдяки відпрацьованим заходам безпеки після оголошення повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.

Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті,

– ідеться у повідомленні.

Утім, є інформація про постраждалих серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки. Наразі, як наголошують військові, на місці працюють екстрені служби, постраждалим надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляв, що внаслідок дронової атаки по Кривому Рогу є влучання. У найближчому палаці культури розгортають штаб допомоги людям через атаку.

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