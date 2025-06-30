Росіяни вдарили поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі
- Російські БпЛА завдали удару поруч з будівлею територіального центру в Кривому Розі.
- Особовий склад був в укритті, постраждали цивільні громадяни, їм надають допомогу.
Росіяни за допомогою БпЛА завдали удару поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ. На жаль, відомо про поранених серед цивільного населення, які перебували поруч.
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Які наслідки удару
Росіяни у понеділок, 30 червня, вдарили поряд з будівлею одного з районних ТЦК та СП. Завдяки відпрацьованим заходам безпеки після оголошення повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.
Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті,
– ідеться у повідомленні.
Утім, є інформація про постраждалих серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки. Наразі, як наголошують військові, на місці працюють екстрені служби, постраждалим надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляв, що внаслідок дронової атаки по Кривому Рогу є влучання. У найближчому палаці культури розгортають штаб допомоги людям через атаку.
Раніше росіяни організовували теракти
- У травні контррозвідка СБУ затримала 17-річного хлопця, якого російські спецслужби завербували для теракту в Києві. Неповнолітній мав підірвати будівлю столичного ТЦК та СП. Він і раніше співпрацював з росіянами.
- Ще раніше росіяни завербували 30-річну безробітну жительку Полтавської області для вчинення серії терактів у регіоні. Зловмисниця мала закласти вибухівку поблизу райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.
- У березні СБУ зірвала спробу теракту в Херсоні, затримавши агента ФСБ, який мав підірвати вибухівку біля ТЦК. Він раніше виконав низку завдань у Черкаській області, серед яких були й підпали об'єктів Укрзалізниці.
- Незадовго до цього цивільне подружжя із Полтавської області готувало вибухи поблизу тернопільського ТЦК за вказівкою російського "куратора". Поліція запобігла теракту, затримавши підозрюваних, які намагалися втекти.