Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини, – ЦПД

Російські військові завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини 18 квітня. Внаслідок обстрілу частина області залишилася без світла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Удар по енергетиці на Сумщині 18 квітня

Андрій Коваленко заявив, що росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Внаслідок атаки агресора є відключення світла. Це підтвердили в обленерго.

У кого зникло світло – це через військову агресію Росії. З метою безпеки не розголошуємо деталей і наслідків, щоб не коригувати подальші дії армії Росії,

– наголосили в "Сумиобленерго".

Також зазначили, що енергетики працюють у посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю.

Важливо! У "Сумиобленерго" закликають зберігати інформаційну тишу та не розповсюджувати в мережі фото та відео з наслідками ворожих влучань, а також будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи.