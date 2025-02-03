Британський волонтер втратив руку та ногу після ворожої атаки на евакуаційне авто в Покровську

Російський дрон 30 січня влучив в авто громадської організації "База UА" під час евакуації цивільних у Покровську. Внаслідок ворожого удару 28-річний волонтер з Великої Британії Едвард втратив руку та ногу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначається, що далі волонтера відправлять на протезування та реабілітацію.

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Росіяни вдарили по евакуаційному авто в Покровську

За словами Едварда, він вирішив приїхати до України, коли дізнався, що в країні почалася повномасштабна війна. У жовтні 2022 року чоловік покинув роботу, дім та ухвалив рішення займатися гуманітарною допомогою.

Едвард приєднався до команди громадської організації "База UA".

Всередині року я став слідкувати за волонтерами – такими, як Брендон Мітчелл, він мій дуже хороший друг. Я зрозумів, що я можу це робити, я можу допомагати таким чином. Я поговорив з ними і спитав, як найкраще це зробити. Все, що було потрібно: купити машину й приїхати. Тож я придбав пікап і приїхав у жовтні 2022 року і відтоді я тут,

– поділився волонтер.

Спочатку чоловік жив у Києві та приїжджав у Краматорськ, однак у квітні 2023 року він вирішив повністю переїхати на Донбас і відтоді жив у Краматорську.

30 січня у Покровську російський дрон влучив в броньовану автівку евакуаційників. Тоді в машині були також двоє жителів міста, яких вивозили Едвард та інший член команди Пилип Рождественський. Найважчих поранень зазнав саме Едвард.

Був білий день, машина у нас біла. По ній двічі били раніше, то це третій раз. Тобто машина була ціллю. Це не може бути описано інакше, як воєнний злочин. Я – цивільний. Я не повинен ризикувати. Я думаю, що це змінить думку багатьох людей про ситуацію. Думаю, це змусить людей усвідомити, з чим ми маємо справу, тому що люди не знають, люди на заході – вони не знають, що таке Росія,

– розповів іноземець.

Після поранення Едварда доставили до лікарні у Дніпрі, де йому провели ампутацію та стабілізували стан. За словами лікарів, чоловіку перелили майже шість літрів крові, крововтрата була дуже великою, але, на щастя, все вдалося.