Удар по Харкову: у ДСНС поділилися відео порятунку чоловіка з-під завалів будинку

Зранку ворог понад два десятки разів вдарив по Харкову ракетами. Окупанти влучили, зокрема, у житлові будинки.

Внаслідок ворожої атаки 3 людини загинули, ще 13 отримали поранення. У ДСНС показали кадри порятунку чоловіка з-під завалів зруйнованої окупантами будівлі.

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Спрацювали оперативно

За даними Харківської обласної прокуратури противник завдав по місту 22 удари. Попередньо, з установок С-300.

Пошкоджень зазнали складські і виробничі будівлі, пошта, будинки, лікарня, підприємства. З-під завалів одного з будинків працівникам ДСНС вдалося дістати чоловіка живим.

У відомстві зазначили, що врятувати людину змогли завдяки оперативності й професіоналізму надзвичайників.

Рятувальники дістали чоловіка з-під завалів будинку у Харкові: відео ДСНС

Наразі потерпілого госпіталізували. Він перебуває у стані середнього ступеня тяжкості. За словами представника медзакладу, кінцівки та грудна клітка чоловіка цілі, він має струс мозку та пошкодження м'яких тканин голови.

Атака по Харкову: що відомо

29 грудня протягом 3-х годин, починаючи з 5-ї ранку, російські загарбники випустили по Харкову понад 20 ракет.

Вибухи лунали у різних частинах міста. Вони спричинили 2 пожежі і чисельні руйнації на об’єктах цивільної інфраструктури.

Під час гасіння однієї з пожеж евакуювали 30 осіб, зокрема 2-х дітей.

Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Ліквідація наслідків ракетних влучань у Харкові / Фото ДСНС