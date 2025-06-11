Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові: виникла пожежа
У Харкові зафіксували ворожі удари, попередньо, по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа, також є влучання по квартирним та приватним будинкам.
У Слобідському районі пожежа охопила кілька поверхів багатоповерхівки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
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Росія вдарила по Харкову
Харків опинився під масованою атакою ворожих ударних БпЛА.
У місті зафіксували ворожі удари по кількох приватних будинках зафіксували у Основ'янському районі. На місці влучань пожежа.
Терехов пізніше додав, що в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирних та приватних будинках.
Попередньо, влучання сталося у пʼятиповерхівку у Слобідському районі міста, пожежа з 3-го до останнього поверху.
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Нагадаємо, атаку на Харків 7 червня мер міста Ігор Терехов охарактеризував як наймасштабнішу за весь час повномасштабного вторгнення.
Протягом 2 годин до 5 ранку вибухи лунали один за одним в проміжку кількох хвилин. Фактично все місто вночі не спало. 21 людина звернулась до медиків за допомогою через стрес та поранення.
7 червня одна людина загинула в Київському районі в приватному секторі від влучання БпЛА, ще 2 – в Основ'янському на верхніх поверхах багатоповерхівки.