Удар по Краматорську та Слов'янську: встановлено, якими ракетами атакувала Росія
У ніч проти 18 лютого російські загарбники завдали цинічного удару по Слов'янську та Краматорську. Вибухотехніки змогли встановити тип ракет, які було використано проти мирного населення.
Мовиться про встановлення типи двох російських ракет. Про це повідомила поліція Донецької області у неділю, 18 лютого.
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Вибухотехніки встановили типи ракет
Як розповіли правоохоронці, 17 лютого близько 19:30 окупанти вдарили чотирма ракетами по Краматорську та Слов’янську. Станом на зараз відомо про типи двох із них.
Наразі вибухотехніки встановили тип двох ракет – Х-22 та "Іскандер М",
– йдеться у повідомленні поліції Донецької області.
Крім того, правоохоронці додали, що поліцейські-парамедики надавали допомогу пораненим, евакуйовували людей до лікарні та допомагали розбирати завали.
Зауважимо, що кількість жертв внаслідок російських ударів зросла до чотирьох. Пошуково-рятувальні роботи наразі завершено.
Що відомо про атаку по Краматорську та Слов'янську: основне
- О 19:40 17 лютого російські терористи завдали ракетного удару по середмістю Слов'янська. Внаслідок атаки зазнало руйнувань приміщення, в якому розташовувались пункт незламності й соціальна їдальня.
- За даними Донецької обласної прокуратури, у той час в охопленій вогнем будівлі перебував сторож. Ймовірно, його тіло вранці 18 лютого 2024 року виявили серед завалів рятувальники.
- Також вчора ворог вдарив ракетами по Краматорську. Мішенню для однієї з них став приватний житловий будинок, в якому перебували троє цивільних.
- Відомо, що тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 46-річна мати та її 23-річний син – їх тіла деблокували. Під час пошуково-рятувальних робіт знайдено й рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака.
- Також у прокуратурі зазначили, що до лікарні доставили подружжя пенсіонерів – чоловік 78 років і дружина 75 років. Вони зазнали травм, перебуваючи у власній оселі.
- Уламками засобів ураження та вибуховими хвилями пошкоджено більш ніж 20 домогосподарств і автомобіль.
- Прокурори вже вживають всі можливі й належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російськими загарбниками. Так, здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.