Удар по Краматорську та Слов'янську: встановлено, якими ракетами атакувала Росія

У ніч проти 18 лютого російські загарбники завдали цинічного удару по Слов'янську та Краматорську. Вибухотехніки змогли встановити тип ракет, які було використано проти мирного населення.

Мовиться про встановлення типи двох російських ракет. Про це повідомила поліція Донецької області у неділю, 18 лютого.

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Вибухотехніки встановили типи ракет

Як розповіли правоохоронці, 17 лютого близько 19:30 окупанти вдарили чотирма ракетами по Краматорську та Слов’янську. Станом на зараз відомо про типи двох із них.

Наразі вибухотехніки встановили тип двох ракет – Х-22 та "Іскандер М",

– йдеться у повідомленні поліції Донецької області.

Крім того, правоохоронці додали, що поліцейські-парамедики надавали допомогу пораненим, евакуйовували людей до лікарні та допомагали розбирати завали.

Зауважимо, що кількість жертв внаслідок російських ударів зросла до чотирьох. Пошуково-рятувальні роботи наразі завершено.

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