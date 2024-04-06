Росіяни обстріляли Курахівку та вбили 4 людей, серед них матір та 16-річна дівчина

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, ворог вкотре атакував Донецьку область.

Росія 6 квітня вдарила по Донеччині. Відомо про п'ятьох загиблих, серед яких неповнолітня, та двоє поранених внаслідок артилерійських обстрілів Покровського району.

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Росія криє Донеччину вогнем

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Також 6 квітня 2024 року війська Росії двічі обстріляли селище Курахівка Покровського району. Від влучання снарядів держави-агресора по території приватного сектору загинули 4 осіб. Серед загиблих – 38-річна матір та її 16-річна донька. Також дістав поранення 52-річний чоловік.

Крім того, окупанти завдали удару по місту Красногорівка, внаслідок чого загинув 25-річний чоловік. Також зазнав тілесних ушкоджень 29-річний містянин.

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