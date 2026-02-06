Окупанти вдарили по пожежно-рятувальній частині на Дніпропетровщині
- Російські війська завдали удару по пожежно-рятувальному підрозділу в селищі Межова на Дніпропетровщині.
- Було пошкоджено стіни та вікна будівлі, але рятувальники не постраждали.
Російські війська вчергове атакували Дніпропетровщину. Під ворожим ударом опинилося селище Межова в Синельниківському районі.
Про це повідомили в ДСНС України.
Які наслідки удару по Межовій?
Російські війська завдали цілеспрямованого удару по пожежно-рятувальному підрозділу селища Межова.
За даними ДСНС, внаслідок обстрілу було пошкоджено стіни та вікна будівлі. На щастя, під час атаки рятувальники не постраждали.
В ДСНС також показали кадри наслідків удару.
Ворог атакував пожежно-рятувальний підрозділ / Фото: ДСНС України
Нагадаємо, російські війська регулярно б'ють по Дніпропетровщині. Зокрема, 1 лютого ворожа армія вдарила "Шахедами" по автобусу з шахтарями ДТЕК у Тернівці, що в Павлоградському районі Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 12 людей, серед них дев'ятеро – гірники. Також є поранені.
Росія продовжує атаки: останні новини
Росія вночі та вранці 6 лютого масовано атакувала Кіровоградську область дронами та ракетами. Внаслідок удару в одній з громад Олександрійського району зафіксовано пошкодження житлових будинків та ліній електропередач.
Під ударом також було Запоріжжя та область. Без електропостачання залишилися 12 тисяч абонентів. Унаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро – постраждали.
У Запоріжжі був пошкоджений собачий притулок. виконувачка обов’язків мера Регіна Харченко повідомила, що постраждало багато тварин.