Росіяни вдарили по навчальному закладу на Сумщині: є поранені
- Росія атакувала дроном навчальний заклад у Сумах.
- Внаслідок ворожої атаки є поранені, пошкоджені будівлі.
Вранці 14 липня російський безпілотник атакував навчальний заклад у Сумській громаді. Внаслідок ворожого удару є постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.
Дивіться також "Шахеди" атакували низку областей, є руйнування та жертви: що відомо про наслідки
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Що відомо про удар по навчальному закладу в Сумах 14 липня?
Унаслідок російської атаки на навчальний заклад у Сумській громаді є поранені. Окрім того, пошкоджені будівлі.
Виконувач обов'язків мера Сум уточнив, що стався приліт "Шахеда" по даху одного з навчальних закладів міста.
Є поранені. Біля мене сидить хлопець – поранена нога. Веземо в лікарню,
– розповів Артем Кобзар.
Наразі на місці працюють відповідні служби. Усі деталі й масштаби руйнувань ще з'ясовують.
В Офісі Президента вже відреагували на ранкову атаку агресора. Андрій Єрмак наголосив, що Росія атакувала навчальний заклад в Сумах.
Терористи, які маскуються під країну з назвою Росія,
– констатував керівник ОП.
Зауважимо, що вибух у Сумах пролунав близько 10:55.