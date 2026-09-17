Росіяни вдарили по одному з ТЦ Запоріжжя

Ворожий терор Запоріжжя триває протягом усього дня 17 вересня. Увечері росіяни вдарили по торговельному центру.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Насамперед зауважимо, що близько 22:30 в місті оголошували тривогу. Для Запоріжжя повідомляли про дронову небезпеку.

Вибухи в місті прогриміли о 22:40. За кілька хвилин після цього стало відомо, що удар припав по одному з торговельних центрів міста.

Голова ОВА Михайло Семікін уточнив, що атака припала на супермакет на правобережжі – там спалахнула масштабна пожежа.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Терористичні рашистські війська знищують асортимент гречки і солі. Проте не варто піддаватися паніці і скуповувати продукти промисловими масштабами,

– наголосив Семікін.

Слід зазначити, що це, на жаль, далеко не перший удар по Запоріжжю за день. Зокрема, фіксувалося таке:

ворог ракетами обстріляв "Запоріжсталь";

російський FPV-дрон атакував пасажирський автобус, постраждали 8 людей;

ще один безпілотник вдарив по автомобілю медиків, двоє з них поранені.

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Які ще міста тероризували росіяни?

Під ударом був Київ. Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки сягнула 20 людей. Містяни не могли оговтатися від вибухів і протягом усього дня – пошкоджені, зокрема, житлові будинки й навчальний заклад.

На Житомирщині під ударом опинився індустріальний парк. Росіяни атакували також Дніпро – там спалахнула пожежа, також відомо про постраждалих.