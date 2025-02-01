Росіяни вдарили по Полтаві: є влучання у житловий будинок

Зранку 1 лютого Росія вкотре атакувала Україну. Зокрема, у Полтаві пошкоджено житловий будинок.

Наразі на місці влучання працюють рятувальники та всі екстрені служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавську ОВА.

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Що відомо про удар по Полтаві

У Полтавській ОВА повідомили, що інформація про наслідки удару наразі уточнюється. Там закликали не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Зазначимо, що повітряну тривогу в області оголосили ще о 04:08. О 07:42 моніторингові канали повідомляли про рух надзвукових ракет X-22 на Полтавщину.

Окрім цього, о 07:29 в Полтавській обласній військовій адміністрації заявили, що у Миргородському районі є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Там без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Зазначимо, що про перші вибухи на Полтавщині повідомляли ще о 07:07 ранку. Буквально кілька хвилин перед тим, а саме о 07:04, в Повітряних силах попереджали про рух ракети у напрямку Полтави з півночі.

Варто додати, що ще приблизно о 07:00 в Повітряних силах також повідомляли про рух швидкісних цілей у напрямку Полтавщини.

Росія невпинно продовжує атакувати Україну та тероризувати її мирне населення. Зранку 1 лютого близько 07:05 вибухи прогриміли і в Харкові. Зауважимо, що о 07:03 в Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль на Харківщині, що тримала західний курс.

Водночас моніторингові канали уточнили, що ракети рухалися в напрямку Балаклії. Окрім цього, о 07:11 з'явилася інформація про те, що БпЛА типу "Шахед" тримає курс на Малу Данилівку.

Згодом голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що унаслідок влучання БпЛА пошкоджені житлові будинки та паркани. Також пошкоджена лінія електропередач. Внаслідок цього в населеному пункті деякий час буде відсутнє електропостачання.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив влучання у Харківському та Берестинському районах.