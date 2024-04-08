Росіяни вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі: є постраждалі
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Місцева влада розповіла про наслідки ворожої атаки.
Загарбники вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру українського міста. Цього разу перепало Запоріжжю.
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Влучання у промисловий об'єкт
За словами мера міста Івана Федорова, противник вдарив по промисловому об'єкту у Запоріжжі. Внаслідок цієї атаки постраждали шестеро місцевих.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що ворог також пошкодив 7 багатоквартирних будинків та медичний заклад.
Наразі комунальники приступили до ліквідації наслідків атаки.
Який вигляд має місто після обстрілу / Фото Куртєв
Окупанти запускали балістику
Попередньо, по Запоріжжю удар був завданий балістичними ракетами. Адже саме під час повітряної тривоги, пов'язаної із загрозою застосування балістичного озброєння, у місті пролунали два вибухи. Перший почули одразу після сирени – десь о 12:16. Другий прогримів о 12:50.
Слід зауважити, що згодом вибухи лунали і в інших українських містах. Так, окупанти скинули КАБи на Сумщині. Чули вибух також і в Одесі.
Відомо, що, зокрема, у Сумах ворог поцілив по цивільній інфраструктурі.
У ворога ще багато ракет
- У Повітряних силах зауважили, що у росіян ще досить багато засобів авіаційного ураження. Так, майор Ілля Євлаш повідомив, що у ворога залишилося майже тисяча ракет.
- Також він додав, що останнім часом противник для ударів по Україні використовує новітні ракети, наприклад "Циркон". Це свідчить про те, що запас у них таки вичерпується.
- Водночас речник Повітряних сил зазначив, що окупанти випробовують свої "новинки" під атак на Україну. Також вони намагаються викрити і нашу ППО.
- Тому нерідко одна із функцій масованих ударів, зокрема того, який стався 6 квітня, – розвідувальна.
- Нагадаємо, що 6 квітня противник випустив усього шість ракет різних типів: три С-300 із Бєлгородської області, дві крилаті Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та та один "Калібр" з Чорного моря.