Росіяни вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі: є постраждалі

Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Місцева влада розповіла про наслідки ворожої атаки.

Загарбники вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру українського міста. Цього разу перепало Запоріжжю.

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Влучання у промисловий об'єкт

За словами мера міста Івана Федорова, противник вдарив по промисловому об'єкту у Запоріжжі. Внаслідок цієї атаки постраждали шестеро місцевих.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що ворог також пошкодив 7 багатоквартирних будинків та медичний заклад.

Наразі комунальники приступили до ліквідації наслідків атаки.

Який вигляд має місто після обстрілу / Фото Куртєв

Окупанти запускали балістику

Попередньо, по Запоріжжю удар був завданий балістичними ракетами. Адже саме під час повітряної тривоги, пов'язаної із загрозою застосування балістичного озброєння, у місті пролунали два вибухи. Перший почули одразу після сирени – десь о 12:16. Другий прогримів о 12:50.

Слід зауважити, що згодом вибухи лунали і в інших українських містах. Так, окупанти скинули КАБи на Сумщині. Чули вибух також і в Одесі.

Відомо, що, зокрема, у Сумах ворог поцілив по цивільній інфраструктурі.

У ворога ще багато ракет