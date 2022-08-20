Цинічна атака росіян по житлових будинках у Вознесенську: все, що відомо

росіяни 20 серпня цинічно обстріляли Вознесенськ на Миколаївщині. Ворог поранив 12 людей. Серед них – є діти.

Загарбники вдарили по приватних будинки у місті та влучили у п'ятиповерхівку. 24 канал зібрав найголовнішу інформацію про цинічний обстріл 20 серпня.

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Що відомо про постраждалих

Про обстріл Вознесенська Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА – повідомив близько 13:00. На той час було відомо про 7 постраждалих. Згодом їхня кількість зросла до 12. Серед них – 4 дітей. За словами Кіма, їхній вік від 3 до 17 років.

Згодом голова Миколаївської ОВА повідомив, що постраждалу дівчинку везуть до Миколаєва. Уламок вирвав їй око.

Окупанти обстріляли Вознесенськ / фото Віталія Кіма та Ганни Замазєєвої

Поруч немає жодних військових об'єктів

Ганна Замазєєва – голова Миколаївської облради по гуманітарних питаннях регіону – заявила, що поблизу п'ятиповерхівки, яку обстріляли росіяни, немає жодних військових об'єктів.

Країна-терорист продовжує вбивати та калічити наших дітей. росія, беззаперечно, на всіх рівнях повинна бути визнана державою-спонсором тероризму,

– заявила Замазєєва.

Ракета могла летіти на Південноукраїнську АЕС

В "Енергоатомі" повідомили, що ракета, якою росіяни вдарили по Вознесенську, могла летіти на Південноукраїнську АЕС. Окупанти намагалися захопити її ще у березні 2022 року.

Пресслужба "Енергоатому" наголосила, що факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС – це черговий цинічний акт ядерного тероризму.

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