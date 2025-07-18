Росіяни вдарили по жилому мікрорайону в Чугуєві: пошкоджені будинки, є поранені
- Вранці 18 липня російські війська атакували Чугуїв, внаслідок чого постраждали 4 людини.
- Пошкоджені житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти.
Окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні українські міста. Вранці 18 липня росіяни вдарили по Чугуєву на Харківщині, постраждали люди та інфраструктура.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Чугуєва Галину Мінаєву.
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Які наслідки російської атаки в Чугуєві?
Мінаєва розповіла, що російські війська завдали удару по одному з малих мікрорайонів Чугуєва 18 липня близько 04:40.
Цього разу є 4 поранених, яким вже надається медична допомога,
– йдеться у повідомленні.
Також внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти. На місце вже вирушили профільні служби задля ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо, що у ніч на 18 липня російські війська також атакували ударними БпЛА Запорізьку область. В ОВА повідомили, що росіяни випустили по Запорізькому району щонайменше 9 "Шахедів", виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі. Також поранення отримав 79-річний чоловік, медики надали йому усю необхідну допомогу.