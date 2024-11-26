Росіяни вдарили по зупинці в окупованій Новій Каховці: пошкоджено автобус, є поранені та загиблі

Удень у вівторок, 26 листопада, ворог ударив по зупинці, де були люди. Воєнний злочин стався у Новій Каховці на Херсонщині, яка зараз окупована.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

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Що відомо про удар по зупинці в Новій Каховці

За опублікованою в медіа інформацією, вдень 26 листопада 2024 року російськими військами здійснено обстріл тимчасово окупованого міста Нова Каховка Каховського району Херсонської області. На відео зафіксовано наслідки удару по зупинці громадського транспорту, пошкоджено автобус, є поранені та загиблі люди,

– мовиться в повідомленні.

Прокурори розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Спільно зі слідчими вони встановлюють обставини події і точну кількість постраждалих серед мирного населення.

Скільки людей могло постраждати

Обставини трагедії і кількість постраждалих невідомі. Про подію повідомили проукраїнські та проросійські телеграм-канали.

Сайт "Нова Каховка.City" поінформував, що прилетіло в автобусну зупинку біля магазину косметики Prostor і супермаркету "Дитячий світ". Від неї ходять автобуси маршрутом Нова Каховка – Каховка, тобто атакований автобус був рейсовим. На 15:30 було відомо, що одна жінка померла в лікарні.

Російські пропагандистські ресурси пишуть, що постраждалих може бути 17, на місці загинуло нібито троє. В атаці звинувачують Україну.