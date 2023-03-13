Росіяни вдарили ракетами по аграрному ліцею на Сумщині: є загиблі

13 березня російські загарбники вкотре вдарили ракетами по Сумській області. На жаль, внаслідок обстрілу є загиблі.

Під обстрілом опинився населений пункт Зноб-Новгородське. Окупанти завдали удару в районі місцевого професійно-аграрного ліцею.

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Що відомо про новий обстріл Сумщини

В ОК "Північ" повідомили, що російські загарбники вдень завдали ракетного удару по будівлі професійного аграрного ліцею у селищі Зноб-Новгородське

Внаслідок удару загинула 1 цивільна особа, ще 5 осіб – поранені.

В Сумській обласній прокуратурі повідомили, що, попередньо, загинув 52-річний працівник навчального закладу.



Вирва біля ліцею / фото Андрія Єрмака

На обстріл вже відреагував очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він також підтвердив ракетний удар по селищу Зноб-Новгородське.



Уламки ракети / фото ОК "Північ"



Окупанти обстріляли ракетами Сумщину / фото ОК "Північ"



Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині / фото ОК "Північ"

Загроза ракетних ударів надзвичайно висока

Станом на 13 березня не виключена активність ворожих розвідувальних безпілотників. У Чорне море виведено 2 надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр". Отже, загроза завдання ракетного удару надзвичайно висока.

Згодом стало відомо, що ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв в Чорному морі. Додатково виведено підводний човен. Загальний залп – до 20 ракет.