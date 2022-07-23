росіяни вдарили ракетами саме там, де було зерно, – Повітряні сили про удар по Одесі

Вранці 23 липня росіяни атакували Одеський морський порт. Вороги навмисне поцілили ракетами туди, де зберігалось зерно.

Про обстріл Одеського порту розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що ППО над Одещиною працює доволі ефективно.

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ППО над південним напрямком працює ефективно

Загалом "прикритим" є південний напрямок, мовиться про Дніпра, Миколаїв та Одесу. 23 липня ворог випустив по Одещині 4 ракети "Калібр" з басейну Чорного моря. Попередньо – це була бухта Севастополя.

Всі ракети наразі збити технічно неможливо

Дві з ворожих ракет українські військові збили. У Повітряних силах кажуть: аби збивати усі ракети, нема технічної можливості. Проте, якщо партнери нададуть додаткові системи ППО, то захист буде більш ефективним.

Ворог цілив по портовій інфраструктурі

Юрій Ігнат зазначив, що росіяни поцілили в портову інфраструктуру. Їхня мета – очевидна.

В контексті того, що відбувається з українським зерном, то було завдано удар саме там, де зберігається зерно. Тому бачимо, чого вартують оті домовленості з країною-терористом,

– пояснив Ігнат.

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Головне про атаку на Одеський порт: коротко

Напередодні в Стамбулі була погоджена угода щодо розблокування експорту українського зерна.

росія зобов'язалась забезпечити припинення вогню. Гуманітарні коридори мали діяти з Южного, Одеси та Чорноморська.

Порушення угоди москвою менше ніж через добу у МЗС України назвали плювком в обличчя генсека ООН та Ердогана".

Дивіться у відео – реакція МЗС на обстріл порту Одеси: