Росіяни вдарили ракетою по околицях Дніпра: спалахнула пожежа

Російські окупнати вдарили по Дніпру крилатими ракетами. Удар прийшовся по околиці Дніпра, повідомили в ДСНС.

Ворожі сили знову нанесли ракетний удар по Дніпру. Про це повідомили в оловному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

Читайте також Ракетний удар по Миколаєву, жертви під завалами СТО у Дніпрі: основне за 126 день війни

Повідомляється, що внаслідок прильоту ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Пожежу, яка виникла внаслідок влучання, вже загасили.

За даними ДСНС, рятувальники вже розшукали уламки від ракети, яку запустили російські окупанти.

Що відомо про вибухи в Дніпрі

Вибухи прогриміли вранці 29 червня. Вони пролунали раніше за сигнали повітряної тривоги в місті. Після того, як ракети влучили в околиці, у Дніпрі загуділи сирени.

Тривогу на Дніпропетровщині оголосили близько 10:00 ранку. Майже одразу сирени прозвучали на території сусідньої – Запорізької області. У місцевих телеграм-каналах писали, що над одним із районів Дніпра піднімався дим.