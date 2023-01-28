Закидують "м'ясом": чому окупанти вдаються до застарілих методів ведення війни

Російські окупанти зазнають в Україні колосальних втрат. Динаміку війни загарбники посилюють живою силою.

Деталі Сергій Череватий – речник Східного угруповання військ ЗСУ – розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 канал. Він наголосив, що росіяни зазнали неймовірних втрат. Ворог втрачає до 800 людей за добу.

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Російські окупанти планували бліцкриг. Водночас воїни ЗСУ зруйнували всі їхні плани. Повномасштабна війна триває вже майже рік. А показники російських втрат – несумісні з сучасним веденням дій, сучасними підходами.

Надсучасних засобів ведення бою у вигляді техніки, авіації у них також немає. Тому єдиним серйозним аргументом поки що в них залишається, щоб тримати динаміку, напругу нашої оборони, постійне оновлення особового складу,

– заявив Череватий.

Українські воїни оперативно та ефективно знищують російських загарбників.Станом на 28 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 125 510 російських окупантів

. Лише за добу біля Вугледару загарбники втратили понад 240 людей. Мовиться про загиблих та постраждалих.