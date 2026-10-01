Пошкоджені опора та дорожнє полотно: росіяни втретє за день вдарили по Південному мосту

Росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі України. Окупанти вчергове вдарили по Південному мосту у Києві.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Що відомо про ворожу атаку?

Близько 21:50 військові країни-агресорки втретє за день вдарили по Південному мосту. Безпілотник влучив у дорожнє полотно.

На місці спалахнула пожежа. Кличко зазначив, що екстрені служби прямують на місце.

Внаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену,

– заявив міський голова.

Він додав, що фахівці метрополітену знеструмлюють залізничне полотно метро.

Росіяни прагнуть паралізувати життя у столиці, тому намагаються бити по мостах. За словами міського голови, вдень 1 жовтня були два влучання безпілотників поблизу опорної частини Південного мосту.

У КМДА повідомляли, що близько 11:30 під час руху поїзда через систему вентиляції до салону потрапив пил унаслідок вибухової хвилі. Пасажири та машиніст не постраждали.