Росіяни вгатили по підприємству на Полтавщині: там спалахнула пожежа

Уночі 24 травня ворожі війська обстрілювали територію України. Російський ударний дрон націлився й на Миргородський район Полтавської області.

Там під ударом опинилося приватне підприємство. Детальніше про атаку розповіла місцева влада.

Які наслідки удару по Полтавщині?

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич зазначив, що ворожий безпілотник спричинив займання на одному з підприємств.

Рятувальники додали, що окупанти вже другий день поспіль атакують промислові об'єкти в регіоні. При цьому вогнеборцям вдалося загасити пожежі, що спалахували на кількох локаціях.

На щастя, обійшлося без жертв.

Де ще гриміли вибухи та яка ситуація в атакованих містах?

На Черкащині сили протиповітряної оборони знищили 8 російських ракет і 22 безпілотники. Водночас у Черкасах один із дронів влучив у багатоквартирний будинок, через що загорілися квартири між 5-м і 9-м поверхами. Внаслідок атаки травмувалися 11 людей, серед яких двоє дітей.

Основною ціллю атаки був Київ. Так, за інформацією мера Віталія Кличка станом на 09:27, кількість постраждалих унаслідок російської атаки сягнула щонайменше 56 осіб. До медзакладів госпіталізували 30 людей, серед них двоє дітей – 15-річний хлопець і 12-річна дівчина, стан яких оцінюють як середньої тяжкості.

Також повідомлялося про жертви: спочатку стало відомо про одну загиблу людину в Шевченківському районі, однак згодом підтвердили смерть двох жінок віком 86 та 44 роки.

Уночі вибухи чули в Кропивницькому й на Хмельниччині. При цьому у Повітряних силах підтвердили, що країна-агресорка застосувала проти Київщини БРСД "Орешник". Під ударом опинилася Біла Церква.