Можуть виганяти цілі родини: у який спосіб росіяни відбирають житло українців у Бердянську
Російські військові продовжують у великих кількостях розміщуватися в селах Бердянського району. Сільська територія менш заселена, що дозволяє окупантам чинити більше безладу.
Бували випадки, коли ворог просто виганяв цілі родини з власних осель. Більше про злочини росіян в етері 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.
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Як противник відбирає житло в українців у Бердянську
У Чернігівській громаді росіяни не поодиноко займали будинки в людей, які не хотіли отримувати російський паспорт та відповідно окупантську реєстрацію нерухомості. Оселі просто облаштовували під шпиталь, розміщували особовий склад чи боєкомплект.
Вони просто виганяли родини. Приходили й казали: "Все, виходьте, залишайте житло. Ми будемо використовувати його самостійно". Потім через кілька тижнів покидали будинки без вікон, дверей та умов для проживання. Ця ганебна тенденція продовжується,
– наголосив Віктор Дудукалов.
Окупанти, які бігли з фронту та ховалися від власних загородзагонів, окрім того, що займають дачні кооперативи та кинуті будинки, ще й пішли на допомогу в Курську область. Територія Бердянського району трохи очистилася від такого контингенту.
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Зрозуміло також, що на Курщині складна ситуація, якщо навіть з тилу росіяни женуть живу силу та техніку. Як виявилося, особовий склад у ворога не нескінчений, а підтримувати оборону треба по всьому фронту.
Будинки так і залишаються кинутими напризволяще без належних умов для проживання і як туди повертатися людям – це величезне питання. Навіть складно уявити, що зараз з оселями після 10 – 15 росіян, які там мешкали.