Привласнили, – Андрющенко розповів, як росіяни в Маріуполі відкрили плагіат на Aroma Kava

Росіяни нездатні вигадати щось самостійно, тому просто крадуть. Так, відкрили в окупованому Маріуполі плагіат на всеукраїнську мережу кав'ярень Aroma Kava.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у розмові з 24 Каналом розповів, що це не перша крадіжка. І досі не зрозуміло, чому не відкриті кримінальні провадження щодо таких дій.

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Як ворог вкрав українську кав'ярню Aroma Kava

Місцеві мешканці Маріуполя "відкрили" кав'ярню Aroma Kava, де і раніше вона розташовувалася до окупації. Це доволі популярне місце – на площі Свободи. Звідти видно усі свята та події, які відбуваються на проспекті.

Росіяни вкрали майже все до дрібниць, навіть колірну гаму. Лише помаранчеву стрічку перефарбували в червону, щоб наблизити до російського триколору під назвою "прапор". Також розмістили символ Росії – двоголову курку.

Нащо вигадувати?! "Прібітоє мєсто", як кажуть у Маріуполі. І Aroma Kava не єдина. Є локальні торгові мережі, не буду рекламувати, але їхні назви також привласнили, і нічого з цим не робиться,

– наголосив Петро Андрющенко.

Немає сенсу дивуватися, якщо навіть єдиний кінотеатр, який залишився у Маріуполі, демонструє європейські та голлівудські стрічки. Окупанти просто крадуть їх та випускають у прокат.

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Вражає лише поведінка власників українських торгівельних марок, каже радник мера Маріуполя. Вони не захищаються, не відкривають кримінальні провадження через прокуратуру, щоб свого часу притягти винуватців до відповідальності або хоча б відбити бажання привласнювати чужі назви.