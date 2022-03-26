Росіяни відкрито обіцяють багато європейської крові, – Подоляк

У Зеленського відреагували на нові божевільні заяви, які пролунали з Москви. Тамтешній депутат публічно закликав до розширення меж війни в Україні.

Лист із божевільними пропозиціями Савостьянова показав у мережі російський політичний діяч Кирило Гончаров. "Стидоба", – так він охарактеризував це звернення.

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У Москві знову "пробили дно"

Савостьянов цинічно називає повномасштабне вторгення в Україну "доленосним рішенням". Ба більше, він відкрито пропонує включити у зону "денацифікації й демілітаризації" ще й Казахстан, Польщу, Молдову, а також країни Балтії. Мовляв, щоб гарантувати безпеку для Росії.

Маніакальні пропозиції Савостьянова / Фото з фейсбук-сторінки Гончарова

Як відреагували у Зеленського

Цинічні заклики московського депутата прокоментував на своїй твітер-сторінці Михайло Подоляк, радник глави ОП. Він написав, що Росія може провести повномасштабний наступ на згадані країни – у межах "глобальної військової спецоперації з демілітаризації та денацифікації".

Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни,

– застеріг у твітері Подоляк.

Раніше у російському МЗС пригрозили Литві, Латвії та Естонії – через те, що там активно підтримують Україну. А один із дипломатів держави-агресорки й взагалі наважився зухвало заявити, що у Боснії і Герцеговині "буде як в Україні", якщо там вирішать вступати в НАТО.

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