Росіяни 2 залізничними ешелонами відправили партію боєприпасів в Україну, – Громов

Російські окупанти перекидають в Україну нові партії боєприпасів. Прямують цілі партії залізничних ешелонів.

Боєприпаси відправили з Росії минулого тижня. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає 24 канал.

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Окупанти двома залізничними ешелонами відправили чергову партію боєприпасів для окупантів. Їх застосовуватимуть проти наших захисників,

– розповів Громов.

ЗСУ розбивають ворожі склади боєприпасів

Поки загарбники намагаються звозити свої боєприпаси на окуповані території, українські оборонці успішно нищать їхні склади.

Наприклад, на Донбасі за допомогою безпілотника "Валькірії" ЗСУ влучно поцілили в склад боєприпасів до "Урагану". Від нього не залишилось і сліду.

Також склади росіян вибухають на Луганщині. Зокрема, місті районного значення Зимогір'ї та селі Біле.

6 червня мешканці окупованого Хрустального, у Луганській області, повідомляли про потужний вибух, який стався, попередньо, на складі боєприпасів.

До речі, повітряні сили 29 червня здійснили до 20 групових авіаударів по позиціях російських окупантів на різних напрямках. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м добряче попрацювали. Вони знищили командно-спостережний пункт росіян, 2 склади боєприпасів та склад ракетно-артилерійського озброєння.

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