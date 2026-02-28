Замість шпиталів – передова: як Росія "кидає" медиків на штурми
- Росія через нестачу особового складу почала переводити медиків на бойові позиції, відправляючи їх в окопи з автоматами.
- Зростання кількості українських дронів призвело до збільшення поранених російських солдатів, але через відсутність медиків їм часто не надають необхідної допомоги.
Росія почала переводити медиків на бойові посади внаслідок гострої нестачі особового складу. В окопах опинилися, зокрема, терапевти, медбрати та фельдшери.
Через зростання кількості українських БпЛА – поранених росіян стає лише більше. Про це повідомили в "Атеш".
Як Росія відправляє на штурми медиків?
Агенти руху "Атеш" повідомили, що на Херсонському напрямку через брак особового складу російське командування переводить медиків на бойові посади та відправляє їх в окопи з автоматами.
На тлі зростання кількості українських дронів, поранених окупантів стало в рази більше, проте лікувати їх нікому.
Через це зростають втрати, а російські військові масово скаржаться на брак навіть базової медичної допомоги. Деяким пораненим місяцями не роблять необхідних процедур і перев’язок,
– зазначили в "Атеш".
