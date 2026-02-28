Замість шпиталів – передова: як Росія "кидає" медиків на штурми

Росія почала переводити медиків на бойові посади внаслідок гострої нестачі особового складу. В окопах опинилися, зокрема, терапевти, медбрати та фельдшери.

Через зростання кількості українських БпЛА – поранених росіян стає лише більше. Про це повідомили в "Атеш".

Як Росія відправляє на штурми медиків?

Агенти руху "Атеш" повідомили, що на Херсонському напрямку через брак особового складу російське командування переводить медиків на бойові посади та відправляє їх в окопи з автоматами.

На тлі зростання кількості українських дронів, поранених окупантів стало в рази більше, проте лікувати їх нікому.

Через це зростають втрати, а російські військові масово скаржаться на брак навіть базової медичної допомоги. Деяким пораненим місяцями не роблять необхідних процедур і перев’язок,

– зазначили в "Атеш".

