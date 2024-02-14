Росіяни розганяли вкид про "втрати" ЗСУ під Селидовим за кілька годин до атаки: що про це відомо

Кремлівські пропагандисти розповсюджували фейки про нібито втрати Сил оборони в районі Селидового та вигадували шалені цифри. В ОСУВ "Таврія" пояснили, що не так з російськими вкидами.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій прокоментував фейки окупантів про Селидове. Він назвав це классичною ІПСО.

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Що не так з російським фейком

Лиховій нагадав, що Росія вже неодноразово обстрілювала шахтарське місто Селидове на Донеччині. Внаслідок цих атак, на жаль, є загиблі на поранені серед цивільних. Також було пошкоджено дитячі садки, житлові будинки, школи.

Як пояснив речник ОСУВ "Таврія", вранці 13 лютого окупанти розганяли вкид про нібито ураження російськими ракетами "полігону" в районі Селидового. Загарбники брехали, що буцімто загинули від 200 та аж до 1500 українських військових, зокрема бійців 3-ї штурмової бригади.

Зараз уже можна стверджувати напевно, що ця російська брехня випередила власне основні російські ракетні удари по Селидовому й околицях. Через російський бардак іпсошний "постріл" був завчасним і виявився холостим. Російську тєлєгу вчепили попереду лошаді,

– написав Лиховій.

Спікер поставив риторичне питання – який може бути полігон за 20 кілометрів від лінії фронту. Він також наголосив, що в районі Селидового немає тих військових частин ЗСУ, про які бреше пропаганда Кремля.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки теж прокоментував російську ІПСО. Там зауважили, що окупанти розганяли вкид через фейковий телеграм-канал 35-ї бригади ЗСУ та інші ворожі ресурси. Розповсюджувати фейки про "200 – 1500 загиблих" допомагали і рупори кремлівської пропаганди, зокрема Маргарита Симоньян та Сєргєй Марков.

Росіяни намагалися перекласти всю відповідальність за фейкові втрати на нового Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. При цьому загарбники не дали жодних підтверджень.

Росія тероризує Селидове та околиці