"Думають, що хитрі": українська влада не вірить росіянам щодо "виходу" з Херсона

Окупанти заявили, що будуть відводити війська з правого берега Херсонщини. Втім, українська влада радить ставитись до таких повідомлень з недовірою.

На заяви росіян відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, дехто думає, що дуже хитрий, але Україна на крок попереду. Інші українські політики також не дуже вірять загарбникам, передає 24 канал.

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Росіяни все можуть зробити навпаки

Радник глави ОП Михайло Подоляк теж скептично ставиться до заяв росіян. Він зауважив, що у самому Херсоні зараз не фіксують відведення російських військ. Росія навпаки перекидає туди мобілізованих та завозить зброю. Крім того, країна-агресорка паралельно будує фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, якщо росіяни щось говорять, значить зроблять навпаки. Мер Мелітополя Іван Федоров написав, що жителі всієї тимчасово окупованої частини Запоріжжя мріють почути новини про звільнення рідної землі. Однак і він визнав – вірити роспропаганді не варто. До звільнення Херсона, а потім і Мелітополя, ще треба прикласти багато зусиль і, на жаль, це вартуватиме життів українських воїнів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, коли ЗСУ на Півдні досягнуть поставлених цілей, українці дізнаються про це від нашої влади, а не від Шойгу. Ворогу не довіряють, але не заперечують факт критичного становища окупантів.

Що відбувається навколо Херсона: головне

Командувач армії окупантів в Україні Сергій Суровікін заявив, що Росія виводить свої війська з правого берега на Херсонщині. Загарбники збираються організовувати "оборону" на лівому березі Дніпра. Голова міноборони Шойгу затвердив виведення військ на лівий берег Дніпра.

Однак в ОК "Південь" назвали ці заяви "постановочним шоу" та наголосили, що не виключають провокацій.

Водночас ЗСУ продовжують просуватись у регіоні. Наприклад, вони зайшли в Правдине, що розташоване за 27 кілометрів на захід від Херсона.

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