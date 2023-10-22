Це велика проблема: що потрібно ЗСУ, аби протидіяти БпЛА "Орлан"
Російські окупанти на лінії фронту використовують безпілотники типу "Орлан" для того, щоб розвідувати і збирати інформацію. Це перешкоджає українським захисникам.
Поки повної бази інструментів для боротьби з цим видом літальних апаратів в України немає. Про це 24 Каналу зазначив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Він наголосив, що наразі необхідно для більш ефективної протидії.
Дивіться також Боротьба з "Орланами" – першочергове завдання: чим загрожують російські БпЛА
Боротьба з БпЛА "Орлан"
Росіяни мають у своєму арсеналі достатню кількість безпілотників "Орлан". Вони відносно дешеві у виробництві.
"Це один із способів для росіян збирати інформацію про те, що відбувається вздовж лінії фронту. І спроба залітати трошки далі, де розташовані підрозділи ЗСУ для того, щоб розуміти куди бити російській фронтовій авіації, яку вони активно використовують", – пояснив експерт з міжнародної безпеки.
Карта бойових дій: дивитись відео
Для того, щоб ефективно протидіяти "Орланам" та іншій російській авіації українським захисникам вкрай потрібні західні винищувачі F-16. Ба більше – важливо отримати усю лінійку, щоб ліквідовувати ворожу техніку і на суходолі, і в морі.
"Я думаю, ми отримаємо усю лінійку. Там можна використовувати озброєння класу і "повітря – повітря", "повітря – поверхня" і відповідно різні типи ракет, з різним призначенням, різними боєголовками", – додав Тарас Жовтенко.
Ситуація на фронті: останні новини
- Наявними засобами українські захисники продовжують ліквідовувати російську техніку. Так, 13 жовтня знищено ворожий Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
- Загалом станом на 21 жовтня бійці Збройних Сил України знищили 5330 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня. За добу ліквідовано ще 55 бойових броньованих машин та 790 осіб особового складу.
- Вороги не полишають спроб оточити Авдіївку. Але їхні наступальні дії безуспішні. Українські сили оборони продовжують штурм південніше Бахмута. Детальна інформація за всіма напрямками – тут.