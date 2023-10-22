Це велика проблема: що потрібно ЗСУ, аби протидіяти БпЛА "Орлан"

Російські окупанти на лінії фронту використовують безпілотники типу "Орлан" для того, щоб розвідувати і збирати інформацію. Це перешкоджає українським захисникам.

Поки повної бази інструментів для боротьби з цим видом літальних апаратів в України немає. Про це 24 Каналу зазначив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Він наголосив, що наразі необхідно для більш ефективної протидії.

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Боротьба з БпЛА "Орлан"

Росіяни мають у своєму арсеналі достатню кількість безпілотників "Орлан". Вони відносно дешеві у виробництві.

"Це один із способів для росіян збирати інформацію про те, що відбувається вздовж лінії фронту. І спроба залітати трошки далі, де розташовані підрозділи ЗСУ для того, щоб розуміти куди бити російській фронтовій авіації, яку вони активно використовують", – пояснив експерт з міжнародної безпеки.

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Для того, щоб ефективно протидіяти "Орланам" та іншій російській авіації українським захисникам вкрай потрібні західні винищувачі F-16. Ба більше – важливо отримати усю лінійку, щоб ліквідовувати ворожу техніку і на суходолі, і в морі.

"Я думаю, ми отримаємо усю лінійку. Там можна використовувати озброєння класу і "повітря – повітря", "повітря – поверхня" і відповідно різні типи ракет, з різним призначенням, різними боєголовками", – додав Тарас Жовтенко.

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