Окупанти почали використовувати бронемашини БРДМ-2 на фронті: яка причина

Аналітики за допомогою супутникових знімків зафіксували, що росіяни почали вилучати з військових складів броньовані автомобілі БРДМ-2. Це свідчить про те, що окупантам на фронті не вистачає броньованих машин.

Про це пише Defence24. Росіяни зазнають значних втрат і використовують запаси техніки, накопиченої ще за часів СРСР.

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Ворог задіяв БРДМ-2 для війни в Україні

Зазначається, що БРДМ-2 розміщувалися на базах тривалого зберігання військової техніки під номерами: 22, 111, 6018. Частина цих машин після розконсервації відправляється на ремонт та модернізацію на потужностях 103-го бронетанкового ремонтного заводу.

Масове повернення на службу збережених БРДМ-2 може свідчити про те, що на фронті починає не вистачати інших броньованих машин, таких як бронетранспортери БТР-80 і БТР-82, зауважує видання.

Довідка. БРДМ-2 – це патрульно-розвідувальний транспорт і не підходить для ролі бронетранспортера через занадто малу місткість бойового відділення, в якому може розміститися лише чотирьох особовий екіпаж. Однак ці машини можуть служити переважно як вогнева підтримка піхоти, використовуючи своє озброєння у вигляді великокаліберного кулемета КПВТ калібру 14,5 мм і універсального кулемета ПКТ калібру 7,62 мм.

Нагадаємо, у ніж на 21 жовтня Сили оборони знищили ворожу пускову установку ЗРК "Бук-М3" за 60 км від лінії фронту. Цей комплекс, як кажуть росіяни, здатний збивати будь-які повітряні цілі на відстані від 2,5 до 70 кілометрів. Втім, дрон ЗСУ система збити не змогла.