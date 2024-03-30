Росіяни почали застосовувати роботизовані платформи з гранатометом: епічні кадри знищення

Наші військові продовжують тримати оборону на всіх лінія фронту. Вони нищать російську техніку. попри те, що вони всіляко її модернізують.

Росіяни почали застосовувати на полі бою наземні роботизовані платформи з автоматичним гранатометом АГС-17. Наші військові знищили їх.

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Поки ці випадки не поширені

Обидві роботизовані платформи були знищені за допомогою FPV-дронів роти ударних БпЛА 47 окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку.

Поки це поодинокі випадки застосування росіянами такої техніки.

На відео можна побачити майстерну роботу наших військових. Вони продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Захисники працюють злагоджено та нищать навіть модернізовані зразки зброї.

Наші воїни завдають росіянам втрат: дивіться відео

Втрати ворога на 30 березня 2024 року

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 441 тисячі особового складу.

Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила::