На Харківщині росіяни почали масово використовувати мисливські рушниці: яка там ситуація

На півночі Харківської області поблизу Глибокого вдалося зафіксувати масове використання мисливських рушниць російськими військовими. Таким чином противник намагається протидіяти українським безпілотникам.

Про це йдеться у звіті оперативно-тактичного угруповання "Харків" від 30 липня. Суттєвих змін за останню добу на цій ділянці фронту не відбулося.

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Яка ситуація на Харківщині

За даними бійців, у районі населених пунктів Глибоке та Вовчанськ ворог проводить поповнення поточного некомплекту штурмових груп, здійснює розвідку маршрутів висування. Українські захисники продовжують завдавати ударів окупантам.

Поблизу Глибокого для протидії БпЛА Сил оборони України окупанти почали масово використовувати мисливські рушниці. Крім того, помічено застосування окупантами аерозольних гранат К-51,

– йдеться у повідомленні.

Загалом протягом минулої доби відбулося 5 бойових зіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів із застосуванням 23-х КАБів, здійснив 44 удари дронами-камікадзе, а також здійснив 496 обстрілів позицій ЗСУ.

Втрати Росії за минулу добу на Харківському напрямку:

122 окупанти ліквідовані або поранені;

1 – здався в полон;

47 одиниць озброєння та військової техніки.

Нещодавно речник ОУВ "Харків" Віталій Саранцев розповів, що російські бригади на Харківському напрямку іноді втрачають по декілька десятків окупантів на день. За його словами, від початку повторного наступу на Харківщині росіяни втратили у Вовчанську значну частину однієї бригади та "сточили" два танкові полки.