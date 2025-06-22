"Вони жахливі": аналітик BILD вказав на небезпеку дронів з ШІ, які використовує Росія

Росія продовжує модернізовувати ударні безпілотники, зокрема, використовує для керування ними штучний інтелект. Українським захисникам було відомо про такі розробки ворога, проте після атаки 18 червня вперше було виявлено такий дрон.

Удосконалені російські "Шахеди" мають вбудовану камеру, модуль штучного інтелекту з машинним зором та системою прямого радіоуправління. Журналіст, аналітик видання BILD Юліан Рьопке розповів 24 Каналу, у чому небезпечність російських дронів зі ШІ.

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Росію це не дуже хвилює

Журналіст зазначив, що бачив такі безпілотники у дії, коли українські військові збили деякі з них.

Дрони зі штучним інтелектом жахливі, оскільки у них немає розуміння,

– підкреслив він.

Наприклад, Німеччина надає Україні безпілотники зі штучним інтелектом – HF1 – від компанії Helsing. Їх все одно контролює оператор, який, як наголосив Рьопке, обирає військову ціль для ліквідації.

Росіяни вчиняють інакше. Вони просто дають інформацію "Шахеду" чи іншому безпілотнику летіти 200 кілометрів та бити по усьому, що зустрінеться на його шляху. Ми це бачили у Сумах, коли дрони били по автобусах. Тако вони тестують безпілотники, і це, дійсно, небезпечно,

– підкреслив аналітик видання BILD.

Росіянам, на його думку, простіше в цьому сенсі, тому що вони кажуть, що у них немає зв'язку з цими дронами, неважливо, куди вони влучать. Ці безпілотники не можуть відрізнити позашляховик з солдатами від позашляховика з сім'єю.

Крім того, дрони уходять далеко за лінію боєзіткнення, а це означає, що, чим далі вони перебувають від фронту, тим більше впевненості, що вони знайдуть цивільний автомобіль, а не військовий.

Росію це не дуже хвилює, тому дуже погано давати ударному дрону штучний інтелект без розуміння. Немає ані оператора, ані того, до кого звернутися, щоб впевнитися, це хороша чи погана ціль,

– підкреслив він.

Так само, за його словами, небезпечні російські дрони з новими двигунами "Герань-3". Це безпілотники нового покоління – вони ще швидше і їх через це ще складніше зупинити.

Багато українських мобільних груп намагаються збити їх з кулеметів Browning. Це набагато складніше зробити, коли дрон рухається зі швидкістю 600 кілометрів на годину, ніж 200-ті,

– наголосив Юліан Рьопке.

Він додав, що Росія розвивається доволі новаторські, коли йдеться про ліквідацію українських мирних жителів та їхнього терору. На жаль, цей процес триває.

Нагадаємо, що після атаки 18 червня було зафіксовано російський "Шахед" з камерою, системою прямого радіоуправління та модулем штучного інтелекту. Радіомодем дозволяє керувати "Шахедом" на відстані до 150 кілометрів від російських кордонів або лінії фронту. У разі застосування повітряних ретрансляторів в українському повітряному просторі, відстань, на якій дозволяється управляти таким дроном, може бути збільшена.