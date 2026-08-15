Дрони вносять корективи: військовий пояснив, як росіяни намагаються просуватися

Ворог на фронті продовжує намагатися просуватися, використовуючи вже знайомі українським захисникам тактики. Саме тому Силам оборони вдається давати відсіч спробам росіянам наступати.

Про це 24 Каналу розповів начальник управління ББпС Fatum 60 ОМБр 3 АК, старший лейтенант Ілля Краш, наголосивши, що відбувається у смузі відповідальності його підрозділу. Він зазначив, чи використовують росіяни для просування механізовані колони.

Яку тактику використовують окупанти останній рік?

Краш відзначив, що у смузі відповідальності 60 ОМБр ворог використовує тактику малих піхотних груп, коли намагаються просуватися по двоє – троє окупантів з подальшою інфільтрацією і проходом у бойові порядки.

Таку тактику ворог застосовує вже 7 – 8 місяців, можливо, рік. Тому у нас є певний комплекс контрдій для цього. І противнику жодним чином не вдається проломити наші бойові порядки. 60 бригада, всі її піхотні підрозділи доволі міцно стоять на своїх рубежах і не здають позиції,

– підкреслив начальник управління ББпС Fatum.

Тому наразі росіяни використовують, за його словами, дві основні компоненти свого руху на захід: тактику інфільтрації малих піхотних груп і інтенсифікацію дії їхніх БпЛА. Проте все, що стосується механізованих штурмів або штурмів із залученням будь-якої іншої техніки, – вже нівельовано у всій смузі 3 армійського корпусу.

Останній механізований накат був у березні 2026 року по всій смузі корпусу. Однак він був успішно відбитий. І після цього ворог, як зауважив він, не залучав техніку для штурмових дій.

Загалом працюємо над тим, щоб логістика ворога була якомога сильніше ускладнена. І ближче, ніж за 10 – 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення противник техніку майже не залучає – лише для підвозу забезпечення. Українські сили активно працюють над тим, щоб цього не відбувалось,

– відзначив Ілля Краш.

Також через активне використання Силами оборони безпілотних систем механізований наступ ворога, на думку начальника управління ББпС Fatum, навіть у 100% випадків не матиме жодного успіху.

Військовий розповів, як росіяни намагаються просуватися: дивіться відео

"Дрони вносять свої корективи в цю війну. І зараз на нашому напрямку ворогу, щоб зробити механізований штурм, треба подолати десятки кілометрів тільки до лінії бойового зіткнення. А ми нині з погляду безпілотної компоненти працюємо над тим, щоб ворожа техніка не з’являлась навіть на стоянках за 20 – 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення", – підкреслив він.

Краш додав, що тільки при збігу певних обставин окупантам можна розраховувати на щось, навіть у погану погоду. Українські сили мають комплекс контрмір для того, щоб і у погану погоду нівелювати і руйнувати російські механізовані штурми.

Нагадаємо, що за даними Інституту вивчення війни, 13 та 14 серпня росіяни здійснили обмежені наступальні дії на північний схід від Борової, в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, на Слов'янському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Водночас просування окупантів не мали успіхів.