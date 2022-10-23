Це – геноцид українців: окупанти викрадають дітей з інвалідністю на Херсонщині

Російські окупанти продовжують викрадати дітей на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, примусово вивозять малюків з інвалідністю.

Андрій Єрмак заявив, що мовиться про дітей, які мешкають в Олешківському дитячому будинку-інтернаті на Херсонщині. Станом на 22 жовтня ворог вивіз вже 12 дітей.

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Глава Офісу Президента розповів, що дітей вивозять до тимчасово окупованого Криму. Загарбники на базі майнового комплексу комунального закладу "Олешківський дитячий будинок-інтернат" створили так званий "Олешківський дитячий будинок-інтернат".

У закладі перебували 82 дитини. З них 40 є паліативними.

Окупанти примусово перевезли до Криму вже 12 дітей віком від 8 до 18 років. Наразі вони перебувають у Клінічній психіатричній лікарні №5. Медзаклад розташований у селі Строгонівка Сімферопольського району.

Що буде далі з дітьми – наразі невідомо, але Росія систематично викрадає та депортує наших людей, повторюючи гірші практики минулих злочинів проти українського народу. За такі дії має бути жорстка правова відповідь – це геноцид українців,

– заявив Єрмак.

Він додав, що відповідь обов'язково буде: на полі бою та перед міжнародним трибуналом.

В ISW заявили про етнічні чистки

В інституті вивчення війни заявили, що Росія проводить етнічні чистки на тимчасово окупованих територіях України. Російські окупанти порушують усі міжнародні закони та норми.

Українців депортують з їхніх рідних земель. Тим часом українські міста та села заселяють росіянами.

Марат Хуснуллін – віцепрем'єр Росії – цинічно заявив, що "кілька тисяч" дітей з Херсонської області вже перебувають в інших регіонах Росії. Повернути дітей додому не дозволяють.

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