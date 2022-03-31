Росіяни викрали керівництво Молочанської громади, що на Запоріжжі

31 березня 2022 , 17:36
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Джерело:

фейсбук Слуга Народу – Запоріжжя

Російські окупанти викрали ще двох українських чиновників. У місті Молочанськ, що в Запорізькій області, викрали міську голову Ірину Липку та її заступника.

Викрадено керівництво Молочанської територіальної громади

Про викрадення Ірини Липкої та її заступника Віталія Репіна повідомив нардеп Павло Мельник. Меркиню і місцевого депутата викрали 31-го березня.

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Місце їхнього перебування наразі невідоме.

Сьогодні з Молочанська окупанти викрали міського голову від "Слуги народу" Ірину Липку та її заступника, депутата Молочанської міської ради від нашої партії Віталія Репіна,
– повідомив Мельник.


Ірина Липка та Віталій Репін / Фото з фейсбуку "Слуга народу"

До речі – Навчання за російською програмою, викрадення людей та агітація, — про ситуацію на Запоріжжі: дивіться відео

 

 

Автор: Михайло Гема