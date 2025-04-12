СБУ назвала імена трьох російських військових, які викрали ветерана АТО на Харківщині

СБУ та Нацполіція встановили особи ще трьох російських військових, причетних до воєнних злочинів на Харківщині. Мовиться про окупантів, які викрадали та катували місцевих жителів на початку повномасштабного вторгнення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про окупантів, які викрали ветерана АТО на Харківщині

Фігурантами справи про викрадення ветерана АТО на Харківщині є:

Айрат Азімшин – командир взводу 6 окремої танкової бригади Росії;

Сафарал Андріанов– заступник командира взводу 6 окремої танкової бригади Росії;

Асланбек Кабардов – командир автомобільного відділення 26 танкового полку збройних сил Росії.

Усі троє росіян входили до складу окупаційних угрупувань Росії, які брали участь у захопленні селища Іванчуківка Ізюмського району.

Слідство встановило, що під час перебування на території тимчасово окупованої громади, вони були учасниками масових репресій проти місцевого населення.

Правоохоронці розповіли, що у квітні 2022 року фігуранти увірвалися до приватного домоволодіння колишнього учасника АТО.

Під час "нальоту" зловмисники витягли на подвір’я 57-річного потерпілого, зв’язали його і почали вимагати нібито наявну у нього вогнепальну зброю. Використавши це як "привід для з’ясування обставин", росіяни ув’язнили чоловіка до російської катівні на тимчасово окупованій частині регіону. Згодом потерпілого вивезли до однієї із тюрем в Росії, де його закатували до смерті,

– йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ, усім трьом фігурантам було заочно повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного з окупантів до відповідальності за злочини проти України. У СБУ наголосили, що кожного з них буде знайдено та покарано.

До слова, нещодавно стало відомо, що росіяни на окупованій території Запорізької області кинули за ґрати жінку, яка переказувала гроші сину в ЗСУ. Її засудили до 14 років колонії з обмеженням волі на 1 рік.