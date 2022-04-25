Росіяни вимагають у мами українського полоненого 5 тисяч євро й погрожують стратою сина
Росіяни надіслали матері українського полоненого відео, на якому вимагали у неї 5 тисяч євро. У протилежному випадку окупанти погрожували відправити відео зі стратою сина.
Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
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На відео український полонений розповів, що потрапив до окупантів 23 квітня. Він служив у теробороні Донецької області.
Подоляк наголосив, що своєю поведінкою російські військові дедалі більше нагадують бойовиків ІДІЛ.
Росія має бути визнаною державою-терористом,
– наголосив Подоляк.
Варто зауважити, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права у поводженні з російськими полоненими. Водночас російські пропагандисти вже неодноразово поширювали постановочні відео про нібито нелюдське ставлення українських військових до полонених.
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