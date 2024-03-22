Чотири рази за два дні: росіяни випадково скидають авіабомби на Бєлгородську область

Росіяни не шкодують своїх та б'ють по своїй же території. Зокрема, вони кілька разів випадково скинули бомби на Бєлгородську область.

Російські телеграм-канали пишуть, що їхні літаки скинули ще дві авіабомби на Бєлгородську область. За дві доби на регіон скинуто 4 ФАБ, передає 24 Канал.

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Постраждалих немає

Наприклад, 21 березня ФАБ-500 знайшли у районі села Антонівка Гайворонського міського округу. Евакуацію не оголошували, постраждалих немає. Також відомо, що бомбу вилучили та знешкодили.

Того ж дня ще одну ФАБ-500 знайшли вже у Борисівському районі Бєлгородської області, що в районі села Крюкове. Евакуації також не було. Обійшлось без постраждалих. Бомбу планують знешкодити 22 березня.

Росіяни наполягають, що бомби скидають випадково.

Росія обстрілює своїх