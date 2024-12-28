Росгвардійці провели випробування новеньких пістолетів і залишилися неприємно вражені. Про це українські сили змогли довідатися завдяки ворожому підполковнику Валерію Бигу.

До Центру національного спротиву потрапила документація підполковника росгвардії Валерія Бигу. Серед неї – результати випробувань новітніх пістолетів від концерну "Калашнікова, передає 24 Канал.

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Пістолети, які "розпадаються на частини"

Валерій Бигу служить інспектором в управлінні підрозділів спецпризначення росгвардії. У травні 2023 року він отримав звіт щодо випробувань новітніх пістолетів МПЛ та МПЛ1 (модульний пістолет лєбєдєва).

Встановлено, що ця зброя годиться лише для використання у пропагандистських роликах. Пістолет буквально розпадається на частини, ріже пальці тощо.

Документи від підполковника Бигу / Фото ЦНС

Крім документів про випробування "новинок", вдалося натрапити ще й на папери, пов’язані з опозиційними мітингами у квітні 2021 року й відвідин їх діючими працівниками росгвардії. Зокрема, на опозиційному протесті був помічений деякий Владіслав Єршов.

Працівника росгвардії Єршова "спалили" на мітингу Навального / Фото ЦНС

Наразі відомо, що цей окупант надалі служить й бере участь в агресії проти нашої держави.

До слова, нещодавно у ЦНС розповіли, як російський полковник Олександр Мачкур випадково видав місце дислокації окупантів у Луганську під час листування з коханкою.