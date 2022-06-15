Росіяни випустили по Миколаївщині 4 крилаті ракети: застосували авіацію з Криму

Російські окупанти вночі проти 15 червня атакували Миколаївську область ракетами. Під удар потрапила Прибужанівська громада Вознесенського району.

Відомо, що окупанти застосували стратегічну авіацію. Вона летіла з території тимчасово окупованого Криму.

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Наразі інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють.

В ефірі національного телемарафону голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що вночі в регіоні добре відпрацювали сили Протиповітряної оборони. Зокрема, вони збили 4 ракети. На щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення. Зауважимо, що, ймовірно, саме ті ракети, про які повідомили в Оперативному командуванні "Південь", і збила ППО.

Додамо, що російська армія також обстріляла населені пункти Шевченківської та Галицинівської громад.

Чому атаки по Миколаєву важко зафіксувати

Напередодні лише за одну добу внаслідок обстрілів Миколаєва постраждали 20 місцевих мешканців. Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що противник відкриває вогонь з сусідньої Херсонської області. Від запуску до падіння снаряда минає близько 2 хвилин, через це передбачити обстріли, щоб оголосити повітряну тривогу, дуже важко.

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ЗСУ наближаються до Херсона

Мер Мелітополя Іван Федоров 15 червня повідомив радісну новину з фронту – Збройні Сили України максимально просунулися у сторону тимчасово окупованого Херсона. Зокрема, вони наблизилися вже на 10 – 15 кілометрів. Федоров переконаний, що тепер кожного дня збільшуватиметься опір місцевого населення.

Перед тим таку інформацію також опублікували в американському Інституті вивчення війни. Зокрема, дослідники заявили, що українські військові успішно атакували російську армію на Півдні. Через це війську держави-агресорки довелося встати в оборону. За даними фахівців, до тимчасово окупованих територій захисникам залишилося всього 18 кілометрів.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський у зверненні до українців за 14 червня заявив, що основним завданням наших військових на Півдні є звільнення Херсона з-під окупації.

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