Росіяни випустили з полону начальника пожежної частини Енергодара Трояна

У тимчасово окупованому Енергодарі росіяни тримали у полоні начальника пожежної частини Віталія Трояна. Сьогодні стало відомо, що його випустили на свободу.

Таку звістку повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Керівника енергодарських пожежників російські окупанти тримали в полоні майже місяць.

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Під тиском ворога він дав інтерв'ю проросійським журналістам і зізнався у співпраці з СБУ та територіальною обороною. Як повідомляється, начальник пожежної частини найближчим часом повернеться до своєї роботи,

– сказав Орлов.

Щодо викрадення Трояна було відомо, що перед цим окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті. Тоді вивезли у невідомому напрямку. Це сталось ще 18 травня. Були припущення, що загарбники пропонували йому співпрацю.

Також тривали перемовини щодо його звільнення. А вогнеборці Енергодара виходили на протест біля палацу культури "Сучасник". Росіяни розганяли акцію силовими методами – били рятувальників та нищили їхню техніку. Після цього рятувальників закликали не влаштовувати мітингів, бо це може завадити переговорам щодо звільнення Трояна.

Яка ситуація в окупованому місті

У Енергодарі, як і на всіх тимчасово окупованих територіях активізувався партизанський рух. Так, нещодавно в місті українцям-партизанам вдалося ліквідувати 2 бойовиків, які патрулювали Енергодар. Про знищення загарбників повідомили самі повстанці. Вони не вказали, де і як ліквідували ворожих "патрульних". Але джерела стверджували, що такі ліквідації відбуваються в Енергодарі не вперше. Тому російським військовим там не солодко, вони посилили контроль за ситуацією на вулицях.

Вміло справляються наші партизани й з ліквідацією місцевих зрадників і колаборантів. Наприклад, місцевий гауляйтер Андрій Шевчик постраждав від вибуху в під'їзді й окупанти почали розшукувати того, хто це зробив. Але нікого так і не виявили. Натомість робили те, що вміють найкраще – вдиралися до всіх квартир будинку, де пролунав вибух. Шукали червону Audi та двох молодиків, а також посилили огляд на блокпостах.

В Енергодарі також розташована найбільша в Європі Запорізька АЕС, яку захопили та контролюють російські окупанти. Це становить небезпеку для всього світу. Адже росіяни абсолютно не розуміють за грози та підривають снаряди прямо біля блоків АЕС. А в будівлі навчально-тренувального центру атомної станції прикрили наслідки обстрілів, які здійснили російські війська. Тому окупанти вирили окопи вздовж всього периметра АЕС. Ще вони розмістили мішки з піском, бетонні блоки та інші загородження.

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