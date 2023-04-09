У ЗСУ потролили 70-кілометровий окоп росіян на Запоріжжі
У Запорізькій області росіяни вирили окоп завдовжки 70 кілометрів. Він пролягає від селища Семенівка під Мелітополем до селища Маринівка Приморського району Запорізької області.
Речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону потролила росіян через окоп завдовжки 70 кілометрів. Про це пише 24 Канал.
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Хоч в чомусь у росіян перемога
Гуменюк пожартувала, що росіяни намагаються стати "рекордсменами з окопів". Вона зауважила, що хоч в чомусь у них буде перемога.
Ну, хоч у чомусь у них перемога буде. Інших перемог не буде. Нехай будуть рекордсменами з окопів,
– сказала Гуменюк
Що кажуть про окопи росіян в ЗСУ
Керівник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський переконаний, що росіяни будують 70-кілометровий окоп під Мелітополем та мінують територію виключно через страх українського контрнаступу. Саме тому вони там так упорядковують свої позиції та будують фортифікації.
Він зауважив, що погане в цій ситуації є саме мінування.
Найприкріше, що вони зараз почали дуже активно мінувати територію. Я навіть не знаю, чи складаються карти мінних полів, щоб у разі чого потім можна було розмінувати,
– сказав він.
Дмитрашковський зазначив, що на Запорізькому напрямі зараз зосереджено 113 російських БТГр, а Донецькому – 206.