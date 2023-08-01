Нарешті "виповз зі штабу": росіяни відреагували на появу Герасимова на фронті і назвали клоуном

Пропагандистські ЗМІ повідомили про візит начальника генштабу армії Росії Валєрія Герасимова до Запорізької області. Росіяни скористалися можливістю та висловили все, що думають про нього.

Зокрема, вони дуже незадоволені атаками БпЛА на Москву. Деякі сміливці навіть називають його клоуном та відправляють на пенсію. Як росіяни висловлюють свої обурення в коментарях проросійських телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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Росіяни незадоволені керівництвом Росії

Росіяни повідомили, що Герасимов перевірив передовий пункт управління угруповання військ на Запорізькому напрямку. Також окупант слухав доповідь командувача угрупуванням щодо поточної ситуації та виконання російськими військами бойових завдань.

Відео візиту в російських телеграм-каналах набирає безліч дизлайків. А в коментарях росіяни активно критикують Герасимова. Зокрема, вони почали звинувачувати Герасимова в "показушності", поки безпілотники атакують Москву. Також вони пишуть, що начальник нарешті "виповз зі штабу",

Реакція мережі на Герасимова / російські телеграм-канали

На думку росіян, Герасимов не займається справами, а лише "перевіряє, як бірки пришиті".

Росіяни вважають, що Герасимов некомпетентний / російські телеграм-канали

Градус напруженості в Росії зростає